Als hätte Europa nicht genug mit dem Coronavirus zu tun, geht nun neuerlich das Gespenst einer Migrationskrise um. Manche, wie FP-Klubchef Herbert Kickl, sehnen ob der eigenen Parteikrise offenbar dramatische Grenzszenen wie 2015 herbei und träumen vom Einsatz von Waffen.

Dazu wird es wohl nicht kommen. Aber auch in der Koalition stieg zuletzt die Betriebstemperatur. Der Bereich Migration ist eine klare Sollbruchstelle in der inhaltlich fragilen türkis-grünen Konstruktion. Beide, ÖVP wie Grüne, bedienten ihre Zielgruppen. Man schimpfte gemeinsam auf die Türkei. Dann versicherte Kanzler Sebastian Kurz, auch mit Blickrichtung auf jene Wähler, die er seit 2015 von der FPÖ abgeworben hatte, dass sich an seiner Haltung zu Flüchtlingen nichts geändert habe. Die Grünen – und Bundespräsident Alexander Van der Bellen – wünschten sich dagegen eine Abkehr von der aktuellen Praxis.

Am Ende war man sich einig, dass man sich nicht einig war. Auf Dauer wird das zu wenig sein. Die Regierung darf zwar hoffen, dass es zu einem neuen Deal zwischen EU und Türkei kommen wird. Auch die CDU in Deutschland hat daran ein vitales Interesse. In Österreich sprechen schon alle vom im Regierungsprogramm verankerten Passus zum koalitionsfreien Raum. Dafür ist es eindeutig zu früh. Man sollte sich aber bewusst sein, dass der Passus im Ernstfall eher nicht funktioniert. Die Blamage, dass ÖVP und FPÖ die Krise managen und die Grünen ein paar Monate spazieren gehen, können sich Kogler und Co. nicht leisten.