Bis zur EU-Wahl sind es weniger als 20 Wochen. Thematisch in den Wahlkampf gestartet ist bislang noch keiner so richtig – immerhin aber könnte sich diese Woche in der ÖVP in Sachen Kandidatenfindung etwas tun. In Vorarlberg, wo Wahlen im Herbst anstehen, wird man sich wohl bis kurz vor dem Urnengang Zeit lassen mit spitzen Ansagen.

Ein wahltechnischer Showdown allerdings hat schon begonnen. Das schon knapp zwei Jahre vor dem eigentlichen Wahltermin. Rund um die Regierungsklausur fiel vor wenigen Tagen der unerwartete Startschuss zur Schlacht um Wien. Die rot-grüne Koalition kündigte trotzig an, dass sie die von der Bundesregierung vorgelegte Neuregelung der Mindestsicherung nicht umsetzen werde, um den sozialen Frieden in der Bundeshauptstadt nicht zu gefährden. Das ist eine neue Art von legislativem Ungehorsam, wie man ihn in Österreich (noch) nicht kennt.

Die Regierung schoss postwendend zurück. In Wien würden viele zu spät aufstehen, weil sie es sich in der sozialen Hängematte bequem gemacht haben, tönte sinngemäß Kanzler Kurz. Und der erprobte Wiener Wahlkämpfer Strache konnte die Wiederbelebung seines Leib-und-Seelen-Themas Migration durch die Hintertür nicht genug feiern. Insgesamt kann die Koalition nun wieder eine ihrer zentralen Erzählungen bringen: jene von der Gerechtigkeit für Leistungsträger. Ein reiner Feldzug gegen Wien ist allerdings auch gefährlich, denn da könnten sich 2020 zu viele Wählerinnen und Wähler persönlich betroffen fühlen.