„Das Beste aus beiden Welten“ – so lautet das Motto der aktuellen Regierungskoalition. Es soll, anders als bei den früheren Großen Koalitionen, nicht mehr gestritten und gegenseitig blockiert werden. Jeder Partner soll seine zentrale Agenda umsetzen können. Was in der Theorie genial klingt, zeigt mittlerweile seine Tücken. Man streitet zwar weniger, lebt aber eher nebeneinander her. Und was die ungehinderte Umsetzung zentraler Anliegen betrifft, zeigt sich ein demokratiepolitisches Problem: nämlich die Dominanz einer kleinen Minderheit über die Mehrheit, ohne Bedachtnahme auf deren Anliegen und Bedürfnisse.

Bei der letzten Nationalratswahl erzielten die Grünen 13,9 Prozentpunkte. Dennoch agieren sie mitunter so, als würden 100 Prozent der Bürger ihren Ideen zustimmen. Widerspruch oder Einspruch wird negiert. Es ist unbestritten, dass die Schonung der Umwelt ein wesentliches Ziel ist. Über Mittel und Wege sind die Auffassungen jedoch unterschiedlich. Ein Beispiel dafür ist die Energiepolitik. Ob etwa das E-Auto wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, ist mehr als fraglich. Ebenso das Zupflastern der Landschaft mit Windrädern und Sonnenparks. Und auch in der Gesundheitspolitik herrscht Diskursverbot, dafür vermehrt Zwang und Bevormundung.

Ob das jene, die dem grünen Wahl- und Grundsatzprogramm zugestimmt haben, gutheißen? Dort proklamierte man die Vision von Mitbestimmung, Dialog, Solidarität und dem freien Menschen. In der Realität ortet man hingegen zunehmend Dogmatismus und autoritäre Tendenzen. Das Beste aus der grünen Welt wird das hoffentlich nicht sein.