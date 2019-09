All jene, die glauben, wir hätten die politische Auseinandersetzung betreffend das Schlimmste mit dem kommenden Wahlsonntag überstanden, irren. Gut, die sich sintflutartig über uns ergießenden TV-Debatten haben vorerst ein Ende. Auch die persönlichen und inhaltlichen Unterstellungen werden sich wohl auf ein Normalmaß reduzieren.

Doch die Zeit des Tarnens und Täuschens beginnt erst mit dem 30. September. Erst einmal wird der Streit darüber einsetzen, wer denn nun eigentlich zu den Siegern und Verlierern zu zählen ist. Dabei sind die Platzierungen der Parteien nicht allein entscheidend, wesentlich ist auch die Erwartungshaltung, wie denn eine Partei im Vergleich zur medialen Einschätzung abgeschnitten hat.

Mit Post-Spin kann man viel machen: Viele glauben etwa, dass SPÖ-Kandidat Viktor Klima 1999 die Wahl verloren hat, obwohl er (bei großen Verlusten) mehr als sechs Prozentpunkte vor FPÖ und ÖVP lag. Die Kandidaten müssen darauf achten, ihrer Interpretation des Ergebnisses zum Durchbruch zu verhelfen. Kurz etwa hofft, den historisch größten Abstand zur Nummer 2 einfahren zu können (die Bestmarke hält Franz Vranitzky (1990) mit 10,7 Prozentpunkten). Die wahre Herausforderung werden allerdings die Regierungsverhandlungen.

Diesmal muss es nicht sein, dass vor Weihnachten eine Regierung steht. Denn so manche Partei ist auf Verhandlungen gar nicht recht vorbereitet. Und der wahrscheinliche Wahlsieger Kurz muss, so er aktuell eine Präferenz hat, dennoch einmal in alle Richtungen sondieren. Also: Durchhalten!