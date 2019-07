Zugegeben: Das Spitzenkandidatenprinzip bei EU-Wahlen ist gesetzlich nicht verankert. Den mächtigen Staatschefs, gerade in Deutschland und Frankreich, war es immer verhasst. Warum auch sollte man sich aus Sicht von Berlin und Paris dreinreden lassen bei der Bestellung möglichst willfähriger Kommissionspräsidenten? Jean-Claude Juncker schaffte es vor fünf Jahren gegen den Widerstand einiger im Rat, als Spitzenkandidat der Christdemokraten an die Kommissionsspitze zu klettern. Dort angelangt, hat er nicht viel aus dem Demokratisierungsschub für die EU gemacht. Auch deshalb war es heuer nicht allzu schwer, sich vom wahltechnischen Konzept, dass der stärkste Kandidat aus der EU-Wahl in der Pole-Position für den Kommissionspräsidenten sein soll, zu verabschieden.

Wie man das, angetrieben vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, aber dann inszeniert hat, war echt unterirdisch. Und ein Schaden für die gesamte EU. Denn mit Ursula von der Leyen nun eine in Deutschland bereits auf dem Abstellgleis befindliche Politikerin mit Ach und Krach durchs Parlament zu boxen, beweist nur, dass man die Bedeutung Brüssels klein halten will. Europa ist mit dieser Aufstellung an der „Spitze“ auch international eine Lachnummer.

Und das leider in einer Zeit, wo man nicht nur die semi- bis undemokratischen Lenker bedeutender Supermächte, sondern auch die USA unter Donald Trump zu den unberechenbaren Größen der Welt zählen muss. Durch das Taktieren einiger Großer unter den Kleinen verliert Europa so weiter an Gewicht.