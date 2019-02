Eigentlich müssten die NEOS wissen, wie das geht: Im Europawahlkampf 2014 kam der damaligen Spitzenkandidatin Angelika Mlinar ein zweideutiger Satz zum Thema „Privatisierung“ des Wassers aus. Mehr hatten die gerade in den Nationalrat eingezogenen Pinken nicht gebraucht: Das ungewollte Thema holte Matthias Strolz und Co. runter vom hohen Umfrage-Ross und ließ sie am Wahltag deutlich schlechter als erwartet abschneiden.

Diesmal lässt es sich ähnlich an. Mit Claudia Gamon gibt es wieder eine hoffnungsfrohe Kandidatin. Und diese verhakte sich, rhetorisch reichlich ungelenk, antworttechnisch gleich einmal am gewohnt unnachgiebigen Armin Wolf. Auf Nachfrage erklärte die NEOS-Frontfrau die Neutralität zum Auslaufmodell – und erntete so einen Proteststurm.

Nun kann man den neuerlich ungewollten pinken Fehltritt naiv nennen, wo doch jedes Kind in Österreich weiß, dass man der Neutralität nichts tut, auch wenn es sie seit dem EU-Beitritt in der ursprünglichen Form längst nicht mehr gibt. Man kann das aber auch eine ehrliche Form der Positionierung nennen. Auch in der ÖVP wurde über eine offensive Positionierung zu einem weiteren NEOS-Thema, der EU-Armee, intern lange gerittert. Aus wahltechnischen Gründen ließ man das vor Jahren aber lieber sein.

Die aktuelle Debatte sollten sich vor allem jene genauer anschauen, die sonst immer über die mangelnde Authentizität in der Politik und die vorgestanzten und aalglatten Antworten in Interviews herziehen. Denn ist wer ehrlich und authentisch, passt es auch wieder nicht.