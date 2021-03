Es war ein neuer Rekord: Mehr als 30.000 Stellungnahmen langten im Parlament zur Novelle des Epidemiegesetzes ein. Normalerweise interessieren Gesetzesentwürfe nicht so viele Menschen, doch dieser hat es in sich: Wollen sich künftig fünf Erwachsene treffen, ob in Räumen oder im Freien, müssen sie dies zuvor bei der Behörde anmelden und um Bewilligung ansuchen.

Tun sie es nicht, drohen ihnen eine saftige Geldstrafe oder bis zu vier Wochen Haft. Das gilt für den öffentlichen und den privaten Raum. Im Privatbereich darf die Polizei zwar keine Routinekontrollen machen – aber wenn einen der Nachbar anzeigt? Die Einsprüche beeindruckten den Gesundheitsminister wenig, das Gesetz wurde bloß neu verpackt und um eine Nuance entschärft.

Während also auf der einen Seite der Gesundheitsminister und seine Hausärzte am liebsten den Dauerlockdown verhängen würden, plädieren andere Minister für Lockerungen: Es gehe ja auch um das wirtschaftliche Überleben, Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen, bankrotte Gemeinden und um die Langfristfolgen für die gesamte Gesellschaft und den Staat.

Das hat viel für sich, denn bankrotte Unternehmer und Arbeitnehmer können keine Steuern mehr zahlen, in Folge müssten Leistungen des Staates gekürzt werden – von den Pensionen bis zur Gesundheitsversorgung. Letztlich ist es eine Frage der Abwägung. Kleinkriege in der Koalition und Ignoranz der Verfassung durch einzelne Regierungsmitglieder sind da nicht hilfreich.