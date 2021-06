Die österreichische Politik der vergangenen Jahrzehnte in den großen Koalitionen war eher langsam, ja behäbig. Nichts ging weiter. Mittlerweile befindet sie sich in einem Geschwindigkeitsrausch: Erster sein, schneller, besser als die anderen Länder. Grenzschließungen, Lockdowns, Corona-Ampel, Massentests, Grüner Pass – stets will das kleine Österreich es den anderen Ländern zeigen, wie es geht, und prescht vor.

Das Handeln der Regierung erscheint jedoch zunehmend überhastet. Bei komplexen Themen und Problemen ist Schnelligkeit nicht das Ideal. Man hat keine Zeit, alle Konsequenzen zu bedenken, die Kollateralschäden zu beachten und die Umsetzung gut vorzubereiten.

Das erkennt man etwa an vielen Gesetzen und Verordnungen, die überhastet und schlampig gemacht werden. Man verliert dann viel Zeit und Geld für deren Reparatur, der Schaden ist dennoch angerichtet.

Manches kann man nicht mehr reparieren: So etwa gesundheitliche Schäden an Kindern durch ein nicht ausreichend erprobtes Präparat. Genau das ist nun mit der „Durchimpfung“ der Kinder ab 12 Jahren geplant. Es ist letztlich ein Massenexperiment mit schlechter Datenlage und ungewissem Ausgang. Es ist überhastet, nicht gut vorbereitet, nicht überlegt, ohne nennenswerten Nutzen, dafür mit unkalkulierbarem Risiko verbunden.

Geht man gut vorbereitet in einen Wettbewerb und gewinnt, ist es großartig, wenn man Erster ist. Springt man allerdings als Erster von einer Klippe, ohne die Wassertiefe geprüft zu haben, kann das fatal enden. Wie sagte weiland Andreas Khol: Speed kills!