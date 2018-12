Die Ära der Angela Merkel neigt sich in Deutschland (und Europa) dem Ende zu. Dieser Satz ist richtig. Und er ist falsch zugleich. Richtig ist, dass sich die Kanzlerin nach 13 Jahren an der Spitze verbraucht hat. Wie viele Führungspersönlichkeiten hat sie den richtigen Zeitpunkt für den Abgang versäumt. Unbestritten sind ihre Leistungen: So hat sie die größte Volkswirtschaft der EU in bewegten Zeiten mit ruhiger Hand gesteuert. Unbestritten ist aber auch, dass sie in der Flüchtlingskrise die Kontrolle verlor und den Aufstieg der rechtsextremen AfD begünstigte.

Gerade deshalb gab es in Merkels Nachfolgediskussion viele, die sich einen anderen Politikstil gewünscht und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz favorisiert hatten. Doch der kantige Kandidat scheiterte – knapp, aber doch – mit seiner Wechsel-Ansage. Merz’ Kür hätte die CDU ein Stück näher an ihre Schwesterpartei ÖVP geführt. So gibt es mit Ex-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer nun eine Frau an der Spitze der CDU, die den Kurs ihrer Förderin Merkel nachjustieren, aber nicht mit ihrem Erbe brechen wird.

Eine Ära geht in die Verlängerung. Deutschland steht aber eine Bewährungsprobe bevor, spätestens, wenn Merkel als Kanzlerin geht. Angesichts einer immer instabileren europa- und weltpolitischen Umgebung muss sich Kramp-Karrenbauer erst internationalen Respekt verschaffen. Zu Hause wartet nicht weniger Arbeit: Es gilt, die eigene Partei zu einen, den Angriff von Rechtsaußen abzuwehren und eine Koalition aufzufangen, die nie mit Leben erfüllt war.