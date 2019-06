Der Familienbonus Plus ist eines der Vorzeigeprojekte der implodierten türkis-blauen Regierung.

Seit vergangener Woche kann der Begriff auch auf einen Deal angewendet werden, der sich in der FPÖ abzeichnet. Seit Wochen versuchte die neue Parteispitze, sich aus einem Dilemma zu winden. Langzeit-Parteichef Heinz-Christian Strache hatte genügend Vorzugsstimmen bekommen, um sich einen Platz im EU-Parlament zu sichern. Würde er das Mandat annehmen, entstünde der FPÖ bei den Herbstwahlen aber Schaden. Rausschmeißen konnte man den Ex-Chef schwer. Und außerdem, da ist auch die höchstpersönliche Tangente: Wer würde sich dem in der Öffentlichkeit desavouierten 50-Jährigen am Arbeitsmarkt annehmen?

Die offensichtliche Lösung ist typisch österreichisch, und typisch Systempartei: Man bietet Philippa Strache, der Ehefrau, einen sicheren Listenplatz für die Nationalratswahl, sichert so nebenbei das Familieneinkommen und erspart sich zumindest kurzfristig Fragen nach dem Comeback des Gatten.

Das kann man machen, rechtlich ist alles sauber. Und wahrscheinlich beruft sich die FPÖ bald noch auf feministische Argumente. Aber die Optik ist nicht die beste. Herbert Kickl, dem Puristen, wird der Deal wohl eher nicht gefallen. Doch er ist Profi genug, die Contenance zu wahren. Jedenfalls ahnen wir, was Kickl in einem solchen Fall, hätte er sich in einer anderen Partei zugetragen, gemacht hätte: Von „Postenschacher“ über „Versorgungsfall“ bis „Nepotismus“ wäre wohl jedes Schimpfwort zur Anwendung gelangt.