Es ist ein trauriges Muster, das sich in der Geschichte stets wiederholt: Frauen und Kinder leiden am meisten, wenn die Zeiten schlecht sind. Es zeigt sich bei Kriegen, bei Flucht, wenn Fundamentalisten die Oberhand gewinnen und in wirtschaftlichen Krisen. Wie jetzt in Österreich. Existenzielle Probleme, Arbeitslosigkeit, massive Ängste, Zukunftssorgen, Eingesperrtsein, fehlende Ablenkung, zunehmende Aggression – all das ergibt eine explosive und gefährliche Mischung. All dies begünstigt bei entsprechender Persönlichkeitsstruktur die Gewaltausübung an jenen, die einem am nächsten sind: an Frauen und Kindern.

Lange Zeit wurde von der Politik bestritten, dass die Gewalt in den Familien zunimmt. Dabei registrierte man bei der Exekutive schon länger eine Zunahme an Einsätzen und Wegweisungen. Die schreckliche Serie an Frauenmorden und Mordversuchen, wie in der Vorwoche auch in Niederösterreich, ist die Spitze dieses Eisbergs an Gewalttaten.

Wieder einmal zeigt sich, dass Probleme, die bereits zuvor bestanden hatten, durch eine Krise verstärkt werden. Schon zuvor beklagten etwa die Frauenhäuser zu wenig Unterstützung durch die Politik und warnten vor einer Zunahme an Gewalt. Die aktuelle Eskalation kann niemanden überraschen, sie war vorhersehbar.

Nun reagiert die Politik. Es ist jedoch nicht damit getan, einfach „mehr Geld in die Hand zu nehmen“, wie es jetzt verkündet wird. Das Übel beginnt vielmehr an der Wurzel, und diese heißt Angst und Isolation. Beides wurde und wird durch die Krise massiv verstärkt.