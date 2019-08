Ein Wahlkampf ist dann gelaufen, wenn die erste Hochrechnung über den TV-Schirm flimmert. Trotz aktueller Schlammschlachten scheint relativ sicher, dass es um Platz 1 eher nicht mehr geht. Zu groß ist der Vorsprung der ÖVP. Und selbst wenn Sebastian Kurz Fehler macht (was zuletzt passiert ist), kann er in Sachen Führungskompetenz jederzeit auf seine verlässlichen Wahlhelfer Norbert Hofer und Pamela Rendi-Wagner verweisen.

Wenn also nicht ein unerwarteter Einschlag daherkommt, wird das Spannendste an diesem Wahljahr die Koalitionsbildung. Ein Zwischenstand: Sehr unwahrscheinlich ist, dass Kurz nach dem 29. September auf die SPÖ zugeht. Zu tief sind die Gräben zwischen den Partnern der alten „Großen Koalition“, wohl selbst wenn in der SPÖ (und das ist alles andere als klar) einer wie Hans Peter Doskozil übernehmen darf. In Richtung FPÖ scheinen trotz der emotionalen Gretchenfrage Kickl nicht alle Brücken abgebrochen. Die Personalie Herbert Kickl müsste freilich beigelegt werden. Und klar ist: Wenn es zu einer Neuauflage von Türkis-Blau käme, kann der nächste FP-Spitzenkandidat in Wien nicht Heinz-Christian Strache heißen.

Bleibt der ÖVP die (unklare) Option mit den Grünen, jedenfalls aber jene mit Grün und Pink. Seine Veränderungserzählung könnte Kurz dabei weiterziehen. Die strikte und überaus disziplinierte Regierungs- und Kommunikationspolitik aber kaum. In einer Dreier-Konstellation ist vieles unberechenbar. Das ist sein Dilemma: Gegen jede einzelne seiner Optionen spricht mehr, als für sie spricht.