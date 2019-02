Am vorletzten Sonntag witterte der Parteichef Morgenluft. Werner Kogler hatte gerade einen vermeintlichen Coup gelandet und mit Starköchin Sarah Wiener eine grüne Überraschungskandidatin für die EU-Wahl präsentiert. Damit, so die Hoffnung, könne die Abwärtsspirale der Partei durchbrochen werden, mit der 2017 aus dem Nationalrat geflogenen Öko-Partei ginge es endlich wieder bergauf.

Einmal abgesehen davon, dass die Wirkung von Quereinsteigern überschätzt wird, grenzte das, was sich die Grünen nach der Präsentation von Wiener leisteten, an eine politische Realsatire. Einerseits ging das Mosern über die Entscheidung der Parteispitze sofort los. Eingesessene Parteifunktionäre kritisierten den Schritt öffentlich. Es kann zudem passieren, dass Wiener gar nicht auf Platz 2 der EU-Wahlliste kommt. Intern melden sich Kontrahenten, die das verhindern wollen. Das sei ihnen unbenommen. Die Szenerie gemahnt freilich an den Selbstzerstörungstrip aus dem Wahljahr 2017. Damals taten die Grünen alles, um sicher aus dem Nationalrat zu fliegen.

Das wird beim Europaparlament trotz Anstrengungen vielleicht nicht gelingen. Aber gearbeitet wird dran. Stunden nach der Präsentation Wieners lieferte der mittlerweile zurückgetretene Kärntner Grünen-Chef Matthias Köchl das nächste Meisterstück. Er wurde in Italien wegen mutmaßlicher Beihilfe zur Schlepperei (ein Iraker ohne Papiere saß in seinem Auto) vorübergehend festgenommen. Ein Tipp für die Grünen: Aufmerksamkeit macht in der Politik viel aus. Aber es ist die Frage, womit man auffällt.