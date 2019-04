Eine Spende des späteren Attentäters von Christchurch in Neuseeland an den Chef der rechtsextremen „Identitären Bewegung Österreichs“ (IBÖ) lässt die Wogen hochgehen. Wortgleich befeuerten beide die ohnehin emotionalisierte Debatte um einen angeblich drohenden „großen Austausch“ der Bevölkerung in westlich geprägten Staaten durch Migranten.

Auch wenn der Spendenempfänger schwerlich wissen kann, was der Spender Monate nach der Überweisung anrichtet: das Gedankengut, das beide propagieren, ist in Zeiten wie diesen ein gefährlicher Brandbeschleuniger. Die IBÖ schwadroniert, verpackt in Euphemismen, von einer Art Endkampf der Kulturen. Der Weg zu Gewalt ist da nicht weit.

Die Regierung, und hier vor allem die FPÖ, hat sich in den Tagen nach Bekanntwerden der Verbindung in Krisenmanagement geübt. Es gibt zahlreiche Belege dafür, wie eng Vertreter der FPÖ mit der IBÖ in Austausch standen. Also war es das Gebot der Stunde, auch im Fall von Rechtsextremen Härte zu zeigen.

Ob eine in den Raum gestellte Auflösung der IBÖ realistisch ist, darf bezweifelt werden. Die forsche Ankündigung der Regierung war jedenfalls ein weiteres Beispiel für den grassierenden Populismus. Das Motto: Man kündigt Drakonisches an; was davon übrig bleibt, wird bald niemanden mehr interessieren. Für die FPÖ war das dennoch kein einfacher Schritt. Man fürchtet wahltechnische Konkurrenz aus dem Dritten Lager – und versuchte wohl auch deshalb, die Identitären zu umarmen. Zumindest damit sollte nun Schluss sein.