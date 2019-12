Noch vor einem Jahr konnte man glauben, dass das Dritte Lager aus früheren Spaltungstendenzen gelernt hatte. Innenminister Herbert Kickl arbeitete daran, die SPÖ in ihrer Rolle abzulösen.

Aktuell beweisen die Vertreter der FPÖ täglich, dass sie eben nichts gelernt haben. Bei den jüngsten Wahlen auf ihren (größer gewordenen) Kern reduziert, kommt die Partei nicht aus der Selbstbeschädigung raus. Es war zwar, wie von Kickl behauptet, keine Frage von Stunden, bis Heinz-Christian Strache aus der FPÖ ausgeschlossen wurde. Aber an dem Schritt scheint kein Weg vorbei zu führen. Wie schon im Finale des Nationalratswahlkampfes würde das ein weiteres Drehen an der Eskalationsspirale bedeuten. Für Kickl und Co. ist klar, dass es einen Schnitt gegenüber dem Langzeit-Parteichef braucht. Strache ist nicht steuerbar und hat sich längst in seiner Welt der – nun auch nach innen gerichteten – Verschwörungstheorien eingerichtet. Mit ziemlicher Sicherheit bastelt er an einer Liste für die Wien-Wahl 2020. Seine Strahlkraft ist zwar Lichtjahre entfernt von 2015, als er für die FPÖ knapp 31 Prozent bei den Landtagswahlen einfuhr. Der Landes-FPÖ unter dem bisher profillosen Dominik Nepp kann er aber allemal Schaden zufügen.

Eine Kern-Spaltung setzt schwer kontrollierbare Energie frei. Die Gegner der FPÖ darf eine Schlammschlacht in Blau zwar freuen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kommt aber auch die Lieblingszielscheibe abhanden. Wird es im Bund Türkis-Grün und macht Strache der FPÖ Konkurrenz, steht die SPÖ ohne zugkräftiges Feindbild da.