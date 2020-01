Pamela Rendi-Wagner konnte nichts richtig machen. Hätte ihr burgenländischer Genosse Hans Peter Doskozil bei seiner Landtagswahl verloren, schuld wäre in der medialen Darstellung der Bundestrend gewesen. So ist Doskozil der strahlende Wahlsieger mit klaren Zugewinnen auf ohnehin hohem Niveau. Aber hilft das der Sozialdemokratie gesamthaft?

Natürlich nicht. Denn eine Trendumkehr auf österreichischer Ebene lässt sich nicht ableiten. Im Gegenteil: Seit Sonntag, als die ersten Ergebnisse durchsickerten, geht in der SPÖ die Debatte wieder los, wer denn die Partei aus dem Jammertal führen kann. Allen ist dabei klar, dass es mit der aktuellen Spitze kaum nach oben geht, dazu müsste sich die Bundesregierung schon Patzer in Serie leisten.

Ein Typ wie Doskozil, so die Ansicht, müsste auch im Bund her. Tatsächlich hat er sich seit 2015 als pannonischer Kurz etabliert: Migrationspolitisch rechts, dafür aber mit einem starken sozialpolitischen Einschlag. So einfach auf andere Ebenen übertragbar ist der Erfolg aber nicht. Der nächste Wahlgang, die Wiener Landtagswahl, wird für die regierende SPÖ deutlich schwieriger. Bürgermeister Michael Ludwig ist nicht nur defensiver als sein Amtskollege, auch die Zusammensetzung der Wahlbevölkerung ist mit jener im Burgenland nicht zu vergleichen. Gibt sich Ludwig hart beim Thema Zuwanderung, droht er im linken Spektrum verstärkt in Richtung Grüne zu verlieren. Der Sieg vom Sonntag ist der SPÖ also nicht zu nehmen, weiter hilft er ihr derzeit aber auch nicht.