Eines musste man dem Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zugutehalten: In seinen 17 Monaten in der Bundesregierung hatte er versucht, sich tatsächlich und glaubhaft von Rechtsextremismus und Antisemitismus abzugrenzen. Bei seiner Rede auf dem sogenannten „Akademikerball“ 2018 etwa griff er zu unmissverständlichen Worten und wies den Ewiggestrigen die Tür.

Gelöst war das Problem der Freiheitlichen mit ihren verharmlosend oft „Narrensaum“ genannten Extremisten damit nicht. Strache bekam das Problem der seriellen Einzelfälle nicht in den Griff. Von diesem Zustand ist nun allerdings sein Nachfolger Norbert Hofer noch weiter entfernt. Der neue Parteichef ist passiv und erscheint nicht als Pilot, sondern als Passagier seiner Partei.

Nachdem er noch zu Beginn seines Durchgriffsrechts FPNÖ-Klubobmann Martin Huber des politischen Feldes verwiesen hatte, folgten seither fast nur mehr die üblichen Beschwichtigungen.

Der Zeitpunkt des Auftauchens des nächsten jenseitigen Liederbuches, diesmal in der Steiermark, mag erneut dem Finale eines Wahlkampfs geschuldet sein. Die Existenz des Buches und die Weigerung freiheitlicher Volksvertreter, sich eindeutig davon zu distanzieren, sind aber inakzeptabel. Man fragt sich, was auf den Buden des Dritten Lagers sonst noch so herumliegt. Auch der Kollateralschaden ist für die FPÖ und Hofer gewaltig. Selbst jene in der ÖVP, die mit einer Fortsetzung der türkis-blauen Zusammenarbeit liebäugeln, können das Wort „Regierungsfähigkeit“ kaum mehr in einem Atemzug mit dem Ex-Partner nennen.