Eine Eskalation des Wahlkampfs war ja zu erwarten gewesen, wenn auch vielleicht nicht mitten im Sommer. Doch was sich da in der Innenpolitik tut, spottet jeder Beschreibung: Da kommt erst die Meldung, dass ein Ex-Kanzleramtsmitarbeiter von Sebastian Kurz auf James Bond für Arme machte und stümperhaft Daten vernichten ließ. Das mag einem Kampagnenschock der ÖVP aus 2017 geschuldet sein, als mutmaßlich via Druckerfestplatte Wahlkampfpapiere an die Öffentlichkeit gelangten. Die Art und Weise des Umgangs mit Daten der Republik allerdings macht sprachlos. Außerdem: Was haben Parteipapiere im Außen- oder Kanzleramtsdrucker verloren?

Der Tiroler SP-Chef Georg Dornauer, der sich schon bisher nicht mit Ruhm bekleckerte, spielte später eine mutmaßlich belastende E-Mail über eine ÖVP-EU-Abgeordnete raus. Mit Recherchen zur Echtheit des Materials belastete sich der „Spitzenpolitiker“ nicht. Ähnlich agierten die Verfasser eines Pamphlets gegen ÖVP-Kandidat Kurz, indem sie einfach in der politmedialen Blase seit Jahren kursierende Gerüchte hübsch aneinanderreihten und auf „journalistisches Projekt“ machten.

Etwas Gutes haben die Ausflüge ins politische Jenseits vielleicht: Nämlich, dass vernunftbegabten Wählern klar wird, was guten Journalismus ausmacht. Das reine Besudeln mit Empörungspotenzial ohne (bei seriösen Medien üblichen) Check, Re-Check und Double-Check ist es jedenfalls nicht. Man kann nur hoffen, dass sich die Gemüter mit den Temperaturen Richtung September wieder beruhigen.