Österreich hat eines der großzügigsten öffentlichen Parteienfinanzierungssysteme weltweit. Das kann man schlecht finden und für Kürzungen plädieren. Oder man kann argumentieren, dass es im Sinne der Unabhängigkeit der Parteien von großen Geldgebern diese öffentlichen Investitionen braucht. Problematisch ist allerdings ein System, das beides vereint: Üppige öffentliche Finanzierung – und ein schlampig geregeltes Spendensystem. Vergangene Woche gingen die Wogen hoch, weil sich die Regierungsspitze missverstanden fühlte. Man hatte festgelegt, die Parteiförderung um zwei Prozent zu erhöhen – statt der gesetzlich vorgesehenen, knapp acht Prozent. Manche Oppositionspartei hatte, obwohl selbst Profiteur, scheinheilig dagegen gewettert. Dass Medien dann von einer „Erhöhung“ berichteten, schmeckte der Koalition nicht.

So nebenbei beschloss man eine automatische Inflationsanpassung der Zuwendungen in die eigene Tasche. Diesem üblichen Mechanismus laufen die Bürgerinnen und Bürger leider seit vielen Jahren erfolglos hinterher, etwa wenn es um die Abschaffung der kalten Progression geht. Dass da der Eindruck der Selbstbedienung entsteht, braucht niemand zu wundern. Dass Demokratie was kostet, kann und muss man öffentlich argumentieren. Was man der Ehrlichkeit halber aber regeln muss, ist eine Beschränkung der Höhe von Parteispenden. Denn ansonsten entsteht irgendwann der Eindruck, man könne sich politische Inhalte oder gar Entscheidungen wie am Basar kaufen.