So schnelllebig ist Politik. Nach der Wahl 2016 in Frankreich freute sich der damalige Außenminister Sebastian Kurz über den Wahlsieg eines gewissen Emmanuel Macron. „Linke Politik klar abgewählt“, stellte Kurz fest. Noch vor einem halben Jahr hieß es an Macrons Adresse: „Sein Einsatz für Veränderung verdient Anerkennung.“ Heute hört sich das anders an. „Emmanuel Macron kommt aus der Sozialdemokratie. Die SPÖ wollte bis vor kurzem ein Bündnis mit Macron eingehen“, sagte Kurz letzte Woche. Dazwischen liegt eine Eskalation auf der Bühne Frankreichs.

Ähnlich wie Kurz versuchte Macron, seinen Wahlversprechen treu zu bleiben und ging tief greifende Reformen an. Der Unterschied: Während Kurz’ Regierung in Sachen Umkrempeln des Systems oft die Handbremse angezogen hat und harte sozialpolitische Einschnitte vermeidet, ging Macron aufs Ganze. Die Ernte dafür fährt er mit landesweiten Protesten ein. Seine Beliebtheitswerte sind – im Gegensatz zu jenen von Kurz – im Keller.

Man sagt, Frankreich sei ein Land für Revolutionen, in Österreich bliebe es meist bei der Ankündigung. So falsch ist der Befund nicht. Im Gegensatz zu Macron gründete Kurz keine neue Wahlplattform, sondern modelte die ÖVP um. Dabei kann man den Franzosen ihr ursprüngliches Eintreten für Macron inhaltlich nicht vorhalten. Viele wählten ihn, um Rechtsaußen-Kandidatin Marine Le Pen zu verhindern. Eines geht dem französischen Reformator aber jedenfalls ab: das Gespür und der politische Instinkt des österreichischen Regierungschefs.