Seit Wochen vermittelt die Regierung den Eindruck, den Faden verloren zu haben. Die FPÖ taumelt von einer Extremismus-Debatte zur nächsten und befeuert die mediale Aufregung durch Brachial-Zitate noch. Die Koalitionspartner brechen ihre goldene Regel und streiten sich öffentlich. Die sonst meist abgebrüht vorgetragene Themensetzung gelingt oft nicht mehr: von der patscherten Karfreitagsdiskussion bis hin zur verunglückten 1,50 Euro-Entlohnung für Asylwerber machte man sich ungewohnt viele Fronten auf.

An sich ergibt das eine ideale Ausgangsposition für die Opposition. Und es ist gut möglich, dass etwa die SPÖ Regierungsskeptiker bei der EU-Wahl verstärkt ins Wahllokal bekommt. Dabei muss sie aber auf weitere Hilfe der Regierung hoffen, denn selber ist sie nicht imstande, in die Offensive zu kommen. Unbedrängt startete die Partei zuletzt eine Debatte über die Legitimität von rot-blauen Koalitionen auf Landes- und Kommunalebene. Dabei gerieten sich der EU-Spitzenkandidat und verhinderte Wiener Bürgermeister, Andreas Schieder, und Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil in die Haare.

Die roten Linien, die man zu Recht von der Regierung einmahnt, traten intern offen zutage. Und zwar als Bruchlinien. Wenn die SPÖ nicht aufpasst, stiehlt ihr die Regierung am traditionellen 1. Mai mit der Präsentation der lange angekündigten Steuerreform nicht nur die Show, sondern bietet mit einer auf Klein- und Mittel-Verdiener bzw. -Unternehmer fokussierten Reform auch noch wenig inhaltliche Angriffsfläche.