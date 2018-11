Die seit einem knappen Jahr zur Schau gestellte Harmonie zwischen ÖVP und FPÖ ist ein Markenzeichen der Bundesregierung. Man hat sich öffentlich lieb. So setzt man sich auch bewusst von den zehn Jahren des rot-schwarzen Dauer-Streits ab. Die Wählerschaft schätzte das bisher.

Bisher. Hinter den Kulissen, das war an dieser Stelle mehrfach zu lesen, war es mit der Einigkeit schon in den ersten Monaten oft nicht weit her. Aber Kanzler und Vizekanzler sind Profis genug, um Konflikte nach außen hin kleinzureden – oder überhaupt totzuschweigen. Damit könnte es nun vorbei sein. Allein in den vergangenen Wochen poppten mehrere Konflikte öffentlich auf. Und auch Kompromisse, etwa jener zum Ausstieg aus dem UN-Migrationspakt, werden zumindest von Teilen der Koalitionsparteien unverhohlen negativ kommentiert. Zuletzt fand ein misstrauisches SMS von Heinz-Christian Strache den Weg an die Öffentlichkeit. Man dürfe, so der Tenor, den Türkisen nicht auf ihre machiavellistischen Spielchen reinfallen.

Umgekehrt halten immer mehr ÖVP-Vertreter die seriellen Einzelfälle an antisemitischen und rassistischen Vorkommnissen in und um die FPÖ für eine Belastung. Profitierte die Volkspartei bislang eher von allzu extremen Äußerungen des Partners, droht nun langsam ein negativer Imagetransfer.

Für Sebastian Kurz war die Koalition mit den Freiheitlichen immer ein Drahtseilakt. Die Unterlassung jedweder Abgrenzung zugunsten der Harmonie wird nun allerdings zur Hypothek.