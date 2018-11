Donald Trump hat nach zwei Jahren das Repräsentantenhaus verloren. Das ist nicht verwunderlich, denn so ergeht es den meisten US-Präsidenten bei Zwischenwahlen. Dass er diesen Umstand auf Basis von Zugewinnen im Senat in einen Triumph umdeuten wollte, ist so daneben wie die Siegesgewissheit mancher Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020.

In einem Rundumschlag feuerte Trump gleich nach seinem „Sieg“ Justizminister Jeff Sessions und legte sich neuerlich mit Journalisten an. CNN-Reporter Jim Acosta bekam es dabei mit der Zukunft der politischen Kommunikation zu tun. Als er eine Frage stellen wollte, wurde nicht nur Trump unleidig – eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses versuchte auch, Acostas Mikrofon an sich zu reißen. Der wehrte diesen Versuch mit einer leichten Armbewegung ab. In den Originalbildern wirkt diese natürlich, der Situation entsprechend.

Das Weiße Haus dagegen verwendete eine andere, offensichtlich manipulierte Version des Bildmaterials. Dort wirkt die Abwehrhaltung Acostas aggressiv. Nun ist diese Form der Information schlimm genug für einen Präsidenten. Trump zeigt uns dabei aber auch, was uns künftig öfter beschäftigen wird: die Manipulation von Bewegtbild. Da wird man Politikern (oder auch Journalisten und Experten) Dinge in den Mund legen, die sie nie gesagt haben. Für die Wähler wird der Unterschied zur Realität kaum erkennbar. Sprießen die parallelen Realitäten auf diese Art, wird das zu einer Bedrohung für den demokratischen Diskurs.