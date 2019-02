Gut, die holprigen Zeilen wurden immerhin breit zitiert. Diesen Gefallen wollen wir Michael Ludwig, dem Bürgermeister der Bundeshauptstadt, auch gern machen. „In einer Stadt, einzigartig und wunderschön. Mit Tausenden Herzen, sie schlagen für immer für Wien“, textete da jemand im Auftrag des Wiener Stadtoberhaupts am Valentinstag. Die Liebesbekundung an die Wienerinnen und Wiener berührte einige, manche allerdings auf eher peinliche Art und Weise.

Ludwig versuchte, mit den schmachtenden Sentenzen wohl so etwas wie ein Gegenprogramm zu seinem rhetorisch eher rüden Sozialstadtrat Peter Hacker zu etablieren. Dieser war zuletzt entschlossen und tatsächlich wortgewaltig gegen die Bundesregierung marschiert. An sich wäre das schlichte Gedicht eines Politikers ja keinen Kommentar wert. Blamiert haben sich schon andere, wie etwa NEOS-Gründer Matthias Strolz mit seiner Ode an die Kastanie.

Ludwigs Zeilen stehen aber für etwas, so wie auch schon seine Rettungsaktion des „Herzerlbaums“ am Christkindlmarkt vor dem Rathaus: Sie zeigen die Verzweiflung der Sozialdemokratie, wieder so etwas wie Bürgernähe hinzubekommen. Auch wenn der SPÖ aus heutiger Sicht kein Verlust der Nummer-1-Position in Wien droht – man ist nervös und versucht es mit der emotionalen Brechstange. Was man dem Bürgermeister sagen sollte: Nur Schmalz und eindringliche Warnungen vor der türkis-blauen Machtübernahme der Bundeshauptstadt sind auf Dauer als politisches Programm etwas dünn. Es dürfen irgendwann schon auch Inhalte sein.