Betrachtet man die Vorgänge im Parlament in den letzten Wochen, ist der Eindruck recht eigenartig: Die Bürger leiden unter Sorgen um ihre Gesundheit, Zukunfts- und Existenzängsten, einer Wirtschaftskrise, massiven Einschränkungen ihrer Grund- und Freiheitsrechte und anderen Auswirkungen der aktuellen Krise. Währenddessen beschäftigen sich die Parlamentarier mit Misstrauensanträgen aufgrund von alten Whats-app-Nachrichten, damit, ob sie die Parteienförderung und ihr Gehalt erhöhen oder nicht, und bewilligen eine Kostenüberschreitung für die 352 Millionen Euro teure Renovierung des Parlamentsgebäudes von zusätzlich 20 Prozent.

Als Beobachter gewinnt man den Eindruck, dass unsere Volksvertreter nicht mehr mitbekommen, was im Land los ist. Sie tun mittlerweile so, als ob sie sich wieder in Ruhe ihren U-Ausschüssen, bei denen noch nie etwas herausgekommen ist, dem üblichen Geplänkel und Hick-Hack widmen könnten.

Statt sich etwa die Frage zu stellen, ob es nicht an der Zeit wäre, die Grundrechte wieder herzustellen, lässt man sich in die Intrigen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einspannen. Man benützt das Parlament, je nach Partei, für Retourkutschen aufgrund vergangener Kränkungen, Anti-Masken-Inszenierungen und Abnicken von Lockdown-Verlängerungen. Insgesamt fehlt es augenscheinlich an Realitätsbezug, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein. Gerade in dieser schweren Krise sollten unsere Parlamentarier sich ihrer Rolle in der Demokratie erinnern, warum sie ins Hohe Haus entsandt wurden und von wem.