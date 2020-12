Am Freitag war es also so weit: Die Verfassungsrichter verkündeten den seit Monaten immer wieder verschobenen Spruch über die „Mitwirkung beim Suizid“ und „Tötung auf Verlangen“. Letzteres bleibt verboten, aber künftig wird es erlaubt sein, dass etwa Ärzte Suizidwilligen beim Selbstmord helfen. Das Erkenntnis erfolgt in einer Zeit, in der wir alles tun, um das Sterben von Kranken und Alten um jeden Preis, auch dem der persönlichen Freiheit und des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, zu verhindern.

Die Richter stoßen nun eine Tür auf zu einem „sozialen Experiment“, wie es der Theologe Walter Schaupp formulierte. Und es sind nun mehr Fragen offen als beantwortet. In ihrer Begründung betonten die Richter, dass es ihnen auf die „Würde“ der Betroffenen und deren „Selbstbestimmung“ ankomme. Gleichzeitig schränkten sie ein, dass eine „Freiwilligkeit schwierig festzustellen“ sei. Der Mensch ist ein soziales Wesen, vollkommene Autonomie gibt es nicht.

Was die Würde betrifft, so stellten sie fest, dass Menschen ein Recht hätten, dass Dritte ihr Leben beenden dürften, wenn sie es als „würdelos“ empfänden. Das bedeutet, wenn man alt, krank oder pflegebedürftig ist, dann hat man keine Würde mehr, dann ist das ein Grund, sich töten zu lassen. Aus Freiheit wird dann rasch Pflicht. In anderen Ländern, in denen die Beihilfe zur Selbsttötung schon länger erlaubt ist, kann man genau das beobachten.

Bisher gingen wir vom Wert eines Lebens bis zuletzt aus. Nun gilt dies nicht mehr. Es ist ein gefährlicher Dammbruch. Und es wird eine große Herausforderung für den Gesetzgeber, eine Sturzflut zu verhindern.