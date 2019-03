Das Thema stand eigentlich nicht auf der Agenda. Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Karfreitag ist der politische Beitrag zum Fasching aber um eine schrille Facette reicher. Die Regierung schlingerte dabei stärker, als man das gewohnt war. Erst präsentierte man eine halbgare Halbfeiertagslösung. Dann war wieder alles anders und man strich evangelischen Christen und Altkatholiken den freien Karfreitag. Interessant war dann der Verkauf dieser Lösung, denn wie immer wollte die Regierung eine Verbesserung der Situation kommunizieren. Wie immer verwendete man weiche Worte, um den Tumult in Grenzen zu halten.

Jeder könne sich einen „persönlichen Feiertag“ nehmen, müsse den aber aus seinem Urlaubskontingent abziehen. Das Plus aus Sicht der Regierung: Die Arbeitnehmer hätten einen Rechtsanspruch auf diesen Tag, bestehe der Arbeitgeber dennoch auf der Arbeitsleistung, werden Feiertagszuschläge fällig.

Dieser Zug könnte sich als Bumerang erweisen. Im ÖGB denkt man offenbar darüber nach, wie sich die Arbeitnehmerseite nun rächen kann. Die Antwort ist einfach: Arbeitgeber und Betriebe sind verwundbar, wenn organisiert, viele Arbeitnehmer am selben Tag freinehmen. Dem Unternehmen bleibt dann das Zusperren oder es wird mit Zuschlägen sehr teuer. Und das vielleicht mehrmals im Jahr. In jedem Fall kann die Gewerkschaft die Regelung als Druckmittel einsetzen. Das Prinzip in der heimischen Innenpolitik, wo jede Seite den harten Hund markiert, wird uns so noch ziemlich beschäftigen.