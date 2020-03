Wer ein gewisses Faible für Katastrophenfilme hat, fühlt sich dieser Tage an so manche Anfangssequenz dieser Hollywood-Angstlust-Schinken erinnert. Menschen werden aus ihrem beschaulichen Leben aufgeschreckt, etwas Unbekanntes, aber potenziell Unheilvolles baut sich auf und okkupiert immer stärker die Gefühle der Betroffenen. Wer die politischen Entscheidungen und die dazugehörenden Schlagzeilen der vergangenen Tage noch vor wenigen Monaten gesehen hätte, der hätte wohl an einen vorgezogenen Aprilscherz geglaubt. Heute sind die fast täglich verkündeten, martialischen Maßnahmen fast schon Routine.

Die Regierung hat die Gratwanderung zwischen jenseitigem Alarmismus und ebenso unangebrachter Beschwichtigung bislang nicht schlecht hinbekommen. Dass es da oder dort zu Überreaktionen, etwa in Form von Hamsterkäufen, kommt, ist zwar nachvollziehbar, deutet aber an, wie dünn die Schicht der Zivilisation eigentlich ist. Nun gilt es, vor allem die Risikogruppen zu schützen. Man kann sich aber auch ausmalen, was los wäre, käme ein Gesundheitsrisiko mit noch deutlich höherer Mortalitätsrate daher. Die nächsten Wochen, wenn unser sonstiger Vollkasko-Lebensstil auf die Probe gestellt wird, werden zeigen, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Man kann sich gern an den aktuellen, politischen Chefkommunikatoren anhalten – oder sie auch kritisieren. Im Endeffekt sind die aber machtlos, wenn die Masse der Menschen nicht auch angesichts dieser Herausforderung kühlen Kopf bewahrt.