Die Orientierungslosigkeit der SPÖ ist irgendwie verständlich. Und sie ist auch nicht ganz neu, hatten doch schon Werner Faymann und Christian Kern mit Richtungsdebatten zu kämpfen.

Der Zick-zack-Kurs der FPÖ verwundert da schon eher. In den Monaten vor dem Auftauchen des Skandalvideos von Ibiza war man sich zwar intern auch nicht immer einig. Aber man hatte ein klares Ziel: 10 Jahre regieren und der SPÖ den Rang als Vertreterin des kleinen Mannes abzulaufen. So schlecht war man gar nicht unterwegs. Dann kam, zack-zack, Ibiza – und seither geht es drunter und drüber. Dabei ist nicht die Rede vom Umgang mit der Familie Strache. Auch wenn man sich diese blaue Baustelle wegdenkt, bleibt genug an ungeklärten Fragen.

Neo-Parteichef Norbert Hofer scheint, zumindest für eine Zeit in der Opposition, als Auslaufmodell zu gelten. Kantiger, wenn auch nicht unbedingt beliebter über die Kernwählerschichten hinaus, ist Herbert Kickl. Er steht auch für einen deutlich angriffigeren, ÖVP-kritischen Kurs. Dagegen hält mehr denn je der oberösterreichische Landeschef Manfred Haimbuchner. Dieser richtete nicht nur der am Boden liegenden Wiener Schwesterpartei aus, wo es langgeht. Er bricht auch sehr offen mit der pro-russischen Linie unter Strache. Zudem vertritt er ein der Linie Kickls entgegengesetztes Wirtschaftsmodell.

Legitim ist das alles. Die Frage ist nur, wann die FPÖ wieder zur alten Geschlossenheit zurückfindet. Denn diese war (nicht nur) in der FPÖ immer Grundvoraussetzung für Wahlerfolge.