Ansprüche und Wirklichkeit

Werbung

Es war ein schleichender Prozess der Abwendung von einem Prinzip, das in den vergangenen Jahrzehnten oft beschworen wurde. „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. Frage, was du für dein Land tun kannst“, stellte US-Präsident John F. Kennedy einst fest. Er prägte damit das Verständnis von Gemeinsinn und Uneigennützigkeit.

Heute wirken die Worte wie aus der Zeit gefallen. Im Wahlkampf 2019 plakatierte SP-Chef und Kanzler Christian Kern, seiner Zeit leicht voraus: „Hol dir, was dir zusteht!“ Vielleicht sollte man den Slogan noch einmal leicht adaptieren: Hol dir, was du glaubst, dass dir zusteht!

Das scheint das Motto in vielen politischen Auseinandersetzungen zu sein. Auch jene, die nicht unbedingt um ihre Existenz fürchten müssen, überschlagen sich in Kompensations- und Unterstützungsforderungen. Selbst manchen Unternehmern kommt der Ruf nach staatlicher Stützung mittlerweile leicht über die Lippen. Dass die Kosten dafür am Ende des Tages immer die Allgemeinheit trägt, gerät jedoch leicht in Vergessenheit.

Dabei soll betont werden, dass sozial Schwache und ohne Eigenverschulden schwer getroffene Branchen natürlich umfassend Unterstützung brauchen – und verdienen. Jenen aber, die die Gunst der Trittbrettfahrer-Stunde nutzen, sei gesagt: Gesellschaftspolitisch kann eine solche Einstellung schnell zum Bumerang werden. Hilfe auch für jene einzumahnen, die trotz Widrigkeiten gut durchkommen, führt zu Ent-Solidarisierung. Und dann gilt irgendwann nur mehr das Recht des vermeintlich Stärkeren.