Das Dilemma der Liberalen

Dilemma? Konflikt? Sie fragen sich, was die Begriffe mit den Neos zu tun haben? Stimmt: Neos ist eine – gemessen an einer jungen Geschichte – stabile Partei. Während es bei (Ex-)Großparteien rundgeht und die FPÖ immer wieder Übungen in Sachen Selbstzerstörung abhält, sind die Liberalen berechenbar. Nur: Was den Neos zuletzt vor allem gelungen ist, war das Verbergen von internen Konflikten.

Beate Meinl-Reisinger hat die Partei nach dem Abgang von Matthias Strolz sogar auf einen (in Umfragen) sanften Wachstumskurs gebracht. Ruhig ist es deshalb nicht. Denn beim Wort „liberal“ fehlt einigen zunehmend der wirtschaftspolitische Zusatz. Gar nicht wenige aus der Gründergeneration monieren eine „NGO-Lastigkeit wie bei den Grünen“. Manche verweisen auch nicht zu Unrecht darauf, dass die Neos bei einer konturierten Wirtschaftspolitik einiges von der angeschlagenen ÖVP holen könnten.

Allein: Es fehlt das Zugpferd in diese Richtung. Auch die jüngsten Wahlergebnisse der Neos fielen, gemessen an der Schwäche der Volkspartei, nicht gerade überzeugend aus. In Salzburg startet man als Regierungspartei und muss mehr zeigen als bisher.

Das Dilemma der Neos, die Diskrepanz zwischen der unwidersprochenen Verortung als Teil einer „linken“ Achse mit SPÖ und Grünen und dem sich rechts der Mitte bietenden Wählerpool, ist nicht leicht aufzulösen. Die Partei sollte aktuell weniger für das Vizekanzleramt planen, sondern vielmehr an einer erfolgversprechenderen Aufstellung der Partei auch für bürgerliche Wählergruppen arbeiten.