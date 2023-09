Das politische Sonnensystem

Angesichts der nächsten Aufregung, diesmal über Grundstücksdeals von Wiener SPÖ-Personal, kann sich FPÖ-Chef Herbert Kickl zurücklehnen. Er selbst arbeitete sich, gemeinsam mit Alice Weidel, Chefin der deutschen Schwesterpartei „Alternative für Deutschland“, bei großem Medienecho erneut am „System“ ab.

Handwerklich macht er das ausgezeichnet: Die Verschwörungserzählung, hochgezogen an Migration und Corona, transferiert er auf die Felder Teuerung, Ukraine, Klima und politische Korrektheit. Fertig ist der blaue Themengarten. Verunsicherung und Kontrollverlust sind in der Bevölkerung groß genug, um Kickls Pflanzen gedeihen zu lassen.

Den Beitrag von Kickls Helfern sollte man aber nicht unterschätzen. Derzeit dreht sich das innenpolitische Sonnensystem allein um die FPÖ. Die anderen Parteien stricken entweder an der Mystifizierung der FPÖ oder kopieren deren Inhalte.

Jedenfalls definiert man den eigenen Standort über die Nähe oder Ferne zur FPÖ. Eigene Ideen sind Mangelware.

Legt man Politik so an, braucht man sich über den freiheitlichen Höhenflug nicht wundern. Dass der Defätismus um sich greift, zeigt die Tatsache, dass in mancher Parteizentrale schon gerechnet wird, welches Abschneiden bei der Wahl denn fürs Kanzleramt reichen könnte. Die Rechnung: Wer hinter der FPÖ Platz 2 belegt, hätte gute Karten. Denn der mediale und präsidentielle Druck ginge in Richtung Bildung einer breiten Koalition gegen die FPÖ. Also alles wie gehabt: Im Zentrum die blaue Sonne, Kickl kann sich zurücklehnen.