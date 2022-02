Das Transparenz- Problem

Der Kanzler und sein Vize betonen: Die nun veröffentlichten Sideletter, also geheim gehaltene Nebenabsprachen der früheren türkis-blauen und der aktuellen türkis-grünen Regierung, seien „normale“ Praxis. Das hat auch niemand bestritten. Manche Inhalte werden dadurch nur nicht leichter verdaulich. Klar ist auch, dass die Aufregung von FPÖ und SPÖ über den türkis-grünen Sideletter wenig glaubwürdig ist. Selbst an der Macht hat man eben nicht anders agiert. Bei den NEOS wäre die Frage zu stellen, ob es ähnliche Vereinbarungen in Wien gibt.

Ein Teil der Absprachen ist nachvollziehbar: Natürlich trauen einander auch frisch verbundene Polit-Partner nicht über den Weg und wollen Sicherheit über vereinbarte Vorgangsweisen. Wo der betrogene Partner allerdings einen Sideletter einklagen könnte? Wohl eher beim Salzamt. Ein anderer Teil der Absprachen ist bedenklich: Wenn Posten, teils mit konkreten Namen, verteilt werden, wo man immer die „objektiven Auswahlkriterien“ betonte und wo es auch über die Zuständigkeit von Regierungen hinausgeht, wird es heikel.

Die Enthüllungen, getrieben von den Positionierungsstrategien der Akteure vor dem U-Ausschuss, zeigen vor allem eines: das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit in der Politik. Jede Partei, und gerade die Grünen, trägt das Mantra absoluter „Transparenz“ vor sich her. Da darf man sich nicht wundern, wenn Hinterzimmer-Kuhhandel (Kopftuch, Hacklerregelung), der zur Zeit einer Regierungsbildung internen Sprengstoff darstellte, der eigenen Basis dann im Nachhinein sauer aufstößt.