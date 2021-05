Seit über einem Jahr hat uns auf der Nachrichtenebene die Covid-Krise fest im Griff. Unterbrochen wurde diese Themendominanz nur von den bekannten Korruptionsvorwürfen und einem immer aggressiver werdenden Stil in der politischen Auseinandersetzung. Nun, da die Eindämmung der Pandemie näher rückt, inszeniert sich die Politik erwartbar als Heilsbringer der Öffnung.

Der PR-Besuch im Schweizerhaus, der ersehnte Kaffeeklatsch im Regen, das Freischwimmen bei Februar-Temperaturen: All das sei den politischen Proponenten gegönnt. Was allerdings abgeht, ist die Beschäftigung mit den echten gesellschaftlichen Zukunftsthemen. Hier herrscht auch Monate nach dem gesellschaftspolitischen Einschlag die große Stille. Was fehlt, ist etwa eine Diskussion darüber, was während der Pandemie funktioniert hat und was nicht. Kein Vernunftbegabter wird den Handelnden vorwerfen, dass es in dieser Krisensituation zu Fehlern gekommen ist. Sehr wohl aber darf man monieren, wenn in Politik und Verwaltung nicht die richtigen Schlüsse gezogen werden.

Zentrale Bereiche wie die Bildung oder die Zukunft der Arbeit, etwa hinsichtlich des Umbaus der Arbeitswelt durch die Digitalisierung, kommen gleich gar nicht zur Sprache. Die Beschäftigung mit genau diesen schwer reformbedürftigen Bereichen wäre aber, auch ohne Brandbeschleuniger Pandemie, überfällig. Wenn Politiker aller Couleur aktuell vor allem mit sich selbst und dem Abarbeiten am jeweiligen Kontrahenten beschäftigt sind, mag das persönlich nachvollziehbar sein. Akzeptabel ist es aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes aber nicht.