Die standhafte Unbeliebte

In den USA gilt es als Auszeichnung, wenn politisches Personal Ämter bekleidet, das Wahlen auch schon krachend verloren hat. An Niederlagen, so heißt es, könne man vor allem eines: wachsen. Hierzulande gibt es diese Einstellung weniger. Hier hat man das Verlierer- image picken – und wird es meist nicht mehr los.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner kann davon ein Lied singen. Nach der Kür zur ersten Vorsitzenden der Sozialdemokratie grätschten ihr Parteigranden in die Parade und beschädigten ihr Standing.

Manche, wie der burgenländische Landeschef, haben damit bis heute nicht aufgehört. Wiens Bürgermeister immerhin schon. Dennoch traut der Chefin in der Partei keiner eine überzeugende Performance bei der nächsten Wahl zu. Darüber täuscht auch die bei ihrer „Rede zur Lage der Nation“ demonstrierte Geschlossenheit der SPÖ nicht hinweg.

Seit ihrer Wahlniederlage von 2019 gab es viele Pannen, zuletzt die Posse um die verhinderte Rede-Einladung an den ukrainischen Präsidenten ins Parlament. Auch wenn ihre Partei die ÖVP in den meisten Umfragen hinter sich lässt, die persönlichen Werte der SP-Chefin hinken überall hinterher. Sie ist weder in der Partei noch in der Bevölkerung sonderlich beliebt.

Trotzdem hat sie mittlerweile gute Karten, ins Kanzlerrennen zu gehen. Die burgenländische Konkurrenz hat sich auf Bundesebene selbst beschädigt, die Wiener SPÖ will sie nicht gegen ihren Willen ablösen. Eines hat Rendi-Wagner jedenfalls schon gezeigt: Standfestigkeit. So darf sie ihren persönlichen amerikanischen Traum vielleicht sogar einmal leben.