Dass die Auswertung von Mobiltelefonen und Laptops für die ÖVP unangenehm würde, war klar. Im Zentrum der internen Aufmerksamkeit stand dabei der Chef der staatlichen Beteiligungsholding Öbag, Thomas Schmid, der davor als mächtiger Mann im Finanzministerium werkte. Er war Vielschreiber und nahm sich in seinen Bewertungen selten zurück.

Nun tauchten via „Presse“ und „Standard“ neue Chats auf, die das Thema Postenschacher, diesfalls unter der türkis-blauen Regierung, ziemlich direkt und hemdsärmelig beschreiben. Ob das strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, soll und kann hier nicht bewertet werden. Ein Sittenbild ergibt sich allemal.

Was Beobachter immer angenommen haben, wird jedenfalls belegt: Positionen werden (auch) nach politischer Nähe und Steuerbarkeit vergeben. Das war und ist noch bei jeder Regierung so (gewesen). Bis zu einem gewissen Grad ist das logisch: Denn wer in Verantwortung holt sich nicht Menschen, zu denen er oder sie Vertrauen hat?

Darüber hinaus drängt sich aber sehr wohl die Frage auf, was Ausschreibungen überhaupt sollen, wenn sie mutmaßlich bloß pro forma stattfinden. Auch die fachliche Qualifikation von Auserwählten muss abgeklopft werden.

Welcher Schaden für Sebastian Kurz & Co. durch diesen Fortsetzungsroman entsteht, ist noch nicht zu klären. Aktuell gibt es mit Covid-19 und den wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Folgen Themen, die der Bevölkerung näher gehen. Der Slogan vom „neuen Stil“ in der Politik klingt aber jedenfalls nur noch wie ein eingefrorener Posthornton.