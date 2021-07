Bei seinem zweiten Auftritt vor dem U-Ausschuss beschwerte sich Kanzler Sebastian Kurz über den „Hass“, der in der Politik vorherrsche. Er zitierte – genüsslich – NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstätter, der seinen ÖVP-„Kollegen“ Andreas Hanger nach einer untergriffigen TV-Debatte ein „gschissenes Arschloch“ genannt hatte. Viel fehlt wohl nicht, und jemand wird vor laufender Kamera handgreiflich.

Des Kanzlers Befund ist richtig. Allerdings vergisst er geflissentlich den beträchtlichen ÖVP-Beitrag zur Klimaverschlechterung. Das mit dem „neuen Stil“ war ursprünglich von nicht wenigen jedenfalls anders aufgefasst worden. Mittlerweile sind wir auf dem Weg, den die USA schon vor Jahren beschritten haben. Auf der Polit-Bühne wird verwendet, was einem selbst nutzt – noch lieber aber, was dem Gegenüber schadet. Die Hemmschwelle fürs unsportliche Nachtreten sinkt stetig. Der Videobeweis fällt flach, Schiedsrichter mit Autorität gibt es in der politmedialen Arena kaum.

Einige, wie der Bundespräsident, werden auch immer öfter in die Tagespolitik gezogen. So verwundert es nicht, wenn Mandatare wie Multi-Hotelier Sepp Schellhorn das Weite suchen. Sein Befund, wonach man in der Politik mittlerweile eine „Überdosis Gift“ abbekomme, sollte nachdenklich stimmen. Entscheidend ist nicht nur die aktuell vermittelte Vorbildwirkung des politischen Personals. Auch die Frage nach dem Nachwuchs muss gestellt werden: Denn wer bei Trost tut sich den Gang in diese Schlangengrube künftig noch an?