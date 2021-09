Im internationalen Vergleich hält sich Sebastian Kurz trotz angekratztem Image lange an Partei- und Regierungsspitze. Zur Marathonfrau Angela Merkel, die nach 16 Jahren im Amt als Kanzlerin abtritt, fehlt dem 35-Jährigen zwar noch einiges. Aber immerhin kann er sich – im Gegensatz zu anderen Parteispitzen – nach dem Parteitag seiner Delegierten sicher sein.

Anderswo verglühen Stars, bevor sie noch richtig im Amt angekommen sind. US-Präsident Joe Biden hatte seine Sache bislang gar nicht schlecht gemacht. Das Desaster in Afghanistan allerdings könnte zu einem Fanal für den Demokraten werden.

Selbst in Deutschland ist von der für diesen Politik-Standort so typischen Beständigkeit wenig zu sehen. Im Merkel-Nachfolgerennen dominiert die Frage, wer die weniger spektakulären Fehler macht. Die grüne Frontfrau Annalena Baerbock war schon als Kanzlerin gefeiert worden, bevor sie eine Pleiten-, Pech- und Pannenserie hinlegte. In der CDU währte die Freude über Platz 1 in den Umfragen nicht lang, denn nach Baerbock strauchelte auch der Christdemokrat Armin Laschet. Aktueller Profiteur im Rennen der politischen Antihelden ist der auch nicht gerade als Volkstribun bekannte SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz.

Die kurze Halbwertszeit von Politikerinnen und Politikern der ersten Reihe zeigt einerseits die beinharte Medienwelt, in der sie heute bestehen müssen. Andererseits werden aber auch Positionierungsfehler klar: Wer sich faktenwidrig als unfehlbar und perfekt inszeniert, darf sich über den harten Aufprall in der Realität nicht wundern.