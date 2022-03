Zuletzt war in der Pandemie die Rede vom Game-Changer: Das hätte die Impfung sein können, wäre sie von genügend akzeptiert worden. Die Chance auf eine frühere Kontrolle über die Pandemie haben wir aber verspielt.

Nun reden wir vom Game-Changer in der internationalen Politik. Die sinnbefreite, mit dem Rücken zur Wand initiierte Aggression von Wladimir Putin gegen die Ukraine stellt den Westen, vor allem die EU, vor eine Frage: Will man wieder selbstbewusst auftreten – oder ergibt man sich dem Bedeutungsverlust?

In Österreich ist die Orientierungslosigkeit noch stärker spürbar. In dem Land, in dem sich quer über Parteigrenzen eine Heerschar an Ex-Politikern von russischen Unternehmen fangen ließ, hat man sich in der Einschätzung wohlgefühlt, doch nur zur Völkerverständigung beizutragen. Zum vielsagenden Symbol wurde der Knicks einer amtierenden Außenministerin vor Putin. Noch vor einer Woche meinte der Ex-Chef der Wirtschaftskammer, man müsse eben verhindern, dass Putin „grantig“ würde. Die Frage, ob sich an dieser verzwergten Weltsicht nun strukturell was ändern kann, ist noch nicht zu beantworten. Die immer bedrohlichere Drohkulisse, die Putin aufbaut, bietet aber immerhin die Möglichkeit, auch innenpolitisch Tacheles zu reden.

Für welche Werte will dieses Land stehen? Wie sind wirtschaftliche Abhängigkeiten zu reduzieren? Reicht das bisher geübte Durchschwindeln auch künftig? Möglicherweise lässt sich aus den Antworten darauf eine Strategie – siehe Game-Changer – ableiten.