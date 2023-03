Herbert macht was

Werbung

Nicht, dass wir das nicht kennen würden: Am Aschermittwoch liefern Politiker in Büttenreden Jahr für Jahr Unsägliches. Meister des zweifelhaften Fachs war Jörg Haider. Dessen Ex-Redenschreiber Herbert Kickl ist heute FPÖ-Chef und stellte mit seinem jüngsten Auftritt in Ried den Altvorderen in den Schatten: Der Bundespräsident sei ein „Staatsgefährder“, eine „Mumie“ und „senil“, der Kanzler die „Plage der Nation“, die Klimaministerin eine „Hexe“, Wiens Bürgermeister ein „roter Wuzzi“, nur ohne Wunder.

Diesen Versuch, die Grenzen des Sagbaren weiter auszudehnen, finden einige lustig. Deshalb macht Kickl das ja. Er weiß, das Publikum für solch bemüht witzige Wutreden wird größer. Er kalkuliert, dass sich politische Gegner – wie NEOS-Mandatar Helmut Brandstätter – dadurch zu ebenso jenseitigen Hitler-Vergleichen hinreißen lassen. Kickl provoziert um der Provokation willen. Und wie in der Corona-Hochphase, als er sich mit Wurmmittel-Empfehlungen blamierte, kann er darauf zählen, dass das so genau bald keiner mehr weiß. Mit zeitlichem Abstand verweist er darauf, dass er eh gegen alle Maßnahmen war und nichts so schlimm gekommen sei wie behauptet.

Eine Gefahr besteht für Kickl aber: Überzieht er permanent, schadet ihm das auf dem Weg ins Kanzleramt. Er sieht die Zeit für ein weniger brachiales Image, welches er einst Heinz-Christian Strache verpasste, (noch) nicht gekommen. Aber schon die Wahl in Kärnten wird zeigen, dass dort, wo es (mit dem Team Kärnten) Populismus-Alternativen gibt, die blauen Bäume nicht in den Himmel wachsen.