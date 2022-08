Höchststrafe Parteifreund

Werbung

Wer sich gefragt hat, woher die Steigerung „Feind – Todfeind – Parteifreund“ rührt, kann sich Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit der heimischen Parteien vor Augen führen. Der damalige Kanzler Werner Faymann, SPÖ, wurde am 1. Mai 2016 von seinen linken Genossinnen und Genossen gnadenlos ausgepfiffen. Wenige Tage danach war er Geschichte.

Die Grünen ergingen sich im Wahljahr 2017 in Selbstzerfleischung, Parteispaltung inklusive. Sie flogen prompt aus dem Nationalrat. Sebastian Kurz, ÖVP, unterstellte man, er habe gegen seinen Vorgänger an der ÖVP-Spitze einen „Putsch“ lanciert. Das ist zwar begrifflicher Unsinn. Aber die Methoden, mit denen er Reinhold Mitterlehner von seinem Abgang „überzeugte“, schwankten zwischen starkem Tobak und, etwa wenn der Außenminister Erfolge der eigenen Koalition torpedierte, politischer Grenzüberschreitung. Neu war das in der ÖVP allerdings nicht.

Aktuell apert wieder einmal die Art des Umgangs miteinander in der FPÖ aus. Wie schon früher legt das Dritte Lager dabei in der Kategorie Untergriff noch eins drauf. Da wird mit anonymen Anzeigen gegen die eigenen Leute gearbeitet. Und wenn potenziell Unbill droht, lässt man den Kameraden öffentlich schneller fallen, als der die Begriffe „Ehre“ und „Treue“ über die Lippen bringt.

Wie Parteien ihr Betriebsklima gestalten, ist natürlich ihre Sache. Klar ist nur auch, dass diese Methoden, genauso wie der Umgang der Parteien untereinander, abfärben. Wenn wir also aktuell über gesellschaftspolitischen Hass reden: Warum dem nicht gleich intern begegnen?