Kann wer Kanzler/in?

Die gängige Logik der Innenpolitik hat uns in eine echte Sackgasse geführt: Da gibt es Kanzler Nummer 3 binnen zwei Monaten. Das bloß, weil man Nummer 2 immer nur als Platzhalter bis zur Rückkehr von Nummer 1 am Ballhausplatz geparkt hatte. Dass sich das mit der Spitzenpolitik auf Sicht für die Nummer 1 nicht mehr ausgehen würde, wussten zwar alle anderen, nur nicht die Betroffenen selbst. Immerhin fiel der Groschen noch vor Jahreswechsel.

Der Koalitionspartner genießt derweil seine neue, relative Stärke und sagt symbolisch Bauprojekte ab, um seine Zielgruppen zu versöhnen. In der Opposition verbeißt sich der eine in skurrile Phantasien von einer angeblichen Diktatur; die andere wittert Morgenluft, nur weil es der Kanzlerpartei noch schlechter geht als der eigenen Gesinnungsgemeinschaft.

Die ego- und parteizentrierte Einstellung der politischen Kräfte des Landes ist omnipräsent. Währenddessen versuchen wir als Gesellschaft, eine Pandemie ohne kollektiven Lockdown der Vernunft zu überstehen und uns auf Herausforderungen wie den Klimawandel oder die umfassende Digitalisierung vorzubereiten.

Gerade in einer solchen Phase bräuchte es Persönlichkeiten, die ohne Eigennutz an der Lösung von Problemen arbeiten. Gerade mit Blick auf Rücktritte der vergangenen Woche muss man sagen: Es gibt einen himmelhohen Unterschied zwischen einem bei Wahlen erfolgreichen Politiker und einem Staatsmann. Staatsmänner und -frauen sind rar gesät. Wer sich also angesprochen fühlt, bitte vor den Vorhang! Es tät‘ pressieren.