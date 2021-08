Auch wenn das Publikum derzeit gefühlt kaum hinschauen mag: Aber kommende Woche geht schon die politische Herbstarbeit der Parteien los. Da starten nämlich die Sommergespräche mit den Chefinnen und Chefs der Parlamentsparteien im ORF. Das ist ein traditionell geladenes Format. Das Land beschäftigt schon im Frühjahr mit der Frage, wer das Format moderieren darf. Und: Für die Parteibosse gilt es, die Richtung für die Herbstarbeit ihrer jeweiligen Gesinnungsgemeinschaft vorzugeben.

Das Besondere am TV-Sommerformat ist, dass man als politischer Akteur die große Bühne einmal wirklich für eine knappe Stunde hat. Das kommt ansonsten selten vor. Was in den vergangenen Jahren aber aufgefallen ist: Zu nutzen vermochte die Positionierungschance kaum jemand. Die Chefinnen und Chefs lieferten brav ihre Interviews ab, aber hängen blieb dabei kaum etwas. Man wollte bloß große Ausrutscher, also ein Sommernachtstrauma, vermeiden.

Auch diesmal droht von Parteiseite Berieselung der Marke „More of the same“. Wenn nur bekannte Parteipositionen serviert werden; wenn nur der Word-Rap möglichst unbeschadet überstanden werden will, ist die Chance, auch Aufmerksamkeit zu generieren, erneut vertan.

Nach den heftigen und teils wirklich untergriffigen Auseinandersetzungen des Frühjahrs könnte jetzt einen Kontrapunkt setzen, wer sich mit den unbestreitbar ungelösten Zukunftsfragen des Landes auseinandersetzt. Das muss, wie Beobachter der Szene einwerfen mögen, nicht zwingend fad sein. Das Publikum wäre zur Abwechslung mal vielleicht positiv überrascht.