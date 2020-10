Der Absturz des sogenannten Dritten Lagers in Wien hatte aus Sicht der FPÖ immerhin einen positiven Aspekt: Mit dem Scheitern von Ex-Chef Heinz-Christian Strache ist man zumindest ein Personalproblem los. Auch wenn es der blaue Ex-Star nicht wahrhaben will, seine neue „Bewegung“ wird weder organisatorisch, finanziell noch personell auf die Beine kommen.

Das war es aber auch mit dem Positiven aus Sicht der FPÖ. Aktuell versucht man sich in einer Übung, die man den „Systemparteien“ SPÖ und ÖVP bei vielen Wahlniederlagen vorgehalten hat. Obwohl man 80 Prozent der Wählerschaft verloren hat, tut man so, als sei alles in bester Ordnung. Weder inhaltlich noch personell will man Konsequenzen ziehen.

Dass Norbert Hofer vorerst an der Spitze bleibt, hat nur den Grund, dass der Machtkampf zwischen Klubobmann Herbert Kickl und dem für seine Wahl 2021 recht gut gerüsteten Oberösterreicher Manfred Haimbuchner aktuell nicht zu entscheiden ist. Damit einher geht eine inhaltliche Orientierungslosigkeit. Man weiß nicht recht, wie man auf den strategischen Schwenk der ÖVP, rechts von sich kaum Platz zu lassen, reagieren soll.

Wird man wie zuletzt in Wien noch radikaler, stürzt man ab. Und eine FPÖ, die in die Mitte rückt, verwirrt. Das Vordringlichste für die Partei ist, wieder Glaubwürdigkeit aufzubauen. Obwohl es durch den Corona-Frust für Systemkritiker angerichtet wäre, kommt die Partei nach vielen Skandalen nicht vom Fleck. Mit ihrer aktuellen Aufstellung bleibt das erst einmal so.