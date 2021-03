Literaturkenner sind sich bei der Deutung von Ernst Jandls Gedicht „lichtung“ uneins. Manche entdecken in dessen Zeilen – „lechts und rinks. kann man nicht velwechsern. werch ein illtum“ – politische Anspielungen, andere nicht. Auf den aktuellen „Diskurs“ lassen sie sich jedenfalls anwenden. Denn die politischen Extreme überbieten sich wieder in der Disziplin gefährliches Gedankengut. Rechts zieht der Mob, wie nicht nur in den USA zu sehen war, in einen Feldzug gegen Fakten. Die Verschwörung ist Leitlinie, und zum Ziel wird die Rückkehr in eine vermeintlich gute, alte Zeit.

Links wird ebenso auf Prinzipien aus überkommen geglaubten Zeiten zurückgegriffen – die Zensur etwa. Die „Woke“-Bewegung gibt vor, die Welt gerechter machen zu wollen. Im Feldzug gegen die Unkorrektheit landen Filmklassiker unbesehen ihres Kontextes ebenso auf der Shitlist wie klar als solche erkennbare Satire. Zuletzt wurde gegen Übersetzerinnen und Übersetzer des bei Joe Bidens Amtseinführung von Amanda Gorman vorgetragenen Gedichts „The Hill We Climb“ mobil gemacht.

Grund: Sie haben eine andere Hautfarbe oder ein anderes Geschlecht als die afroamerikanische Künstlerin. Der verhinderte katalanische Übersetzer verwies darauf, dass er dann auch Homer nicht übersetzen könne, denn Grieche des achten vorchristlichen Jahrhunderts sei er auch nicht.

In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie mir als NÖN-Leser/in verzeihen, dass ich aus der Steiermark komme und in Wien lebe. Jetzt im Ernst: Sollten sich lechts wie rinks durchsetzen, ist es um unsere demokratischen Grundfesten schlecht bestellt.