Nehammer and the dance

Die Dramaturgie hatte anderes vorgesehen für die Kür des neuen ÖVP-Obmanns Karl Nehammer. Der Mai sollte alles neu machen, aber anders: Corona sollte eingedämmt sein, der U-Ausschuss nach den Abgängen von Sebastian Kurz und Gernot Blümel kein Thema mehr – und die sicherheitspolitische Positionierung des Kanzlers angesichts des Ukraine-Kriegs ein Asset sein.

Es kam anders: Corona ist zurückgedrängt, droht aber im Herbst zurückzukommen. Parallel zum U-Ausschuss wird wieder gegen Granden ermittelt, dazu kommt die Baustelle Vorarlberg. Selbst international hat man sich zuletzt mit Hilfe eines deutschen Beraters eher blamiert denn für höhere Vermittlerweihen empfohlen. Zu allem Überdruss rütteln Teuerung und Inflation am Sicherheitsgefühl des Mittelstands – und der Zenit dieser Entwicklung dürfte lange nicht erreicht sein. Nun muss Nehammer sein Kabinett umbilden und erweckt so nicht den Eindruck von Stabilität. Natürlich gab es seit Monaten Ablösekandidatinnen, aber durch den Zeitpunkt der Rücktritte fand sich Nehammer erst recht wieder am Beifahrersitz.

Den Tanz an die Spitze wollte Nehammer geschmeidiger interpretieren. Stattdessen zeigt er Unsicherheiten. Mit furchtsamem Blick auf die Stimmung im Land rührte er sogar an wirtschaftspolitischen Grundfesten der ÖVP und gab den kampfeslustigen Sozialdemokraten. Am Parteitag wird er klären müssen, wofür die ÖVP mit ihm an der Spitze stehen will. Angesichts der Nachrichtenlage wird er aber wohl damit beschäftigt sein, nicht weitere Stolperer aufs Parkett zu zaubern.