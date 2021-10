Das waren für die ÖVP Zeiten zum Träumen: In der ersten Covid-Welle, im Frühjahr 2020, durchstieß die Partei in Umfragen die 40-Prozent-Marke klar. Mancher türkise Stratege wähnte sich am Weg zur Absoluten. Das war auch damals illusorisch. Denn der erste Effekt des Zusammenrückens konnte nicht halten. Was folgte, war aber auch eine Selbstdemontage der Kanzlerpartei.

Heute liegt die ÖVP laut Umfragen auf dem Niveau der SPÖ bei gut über 20 Prozent, recht dicht gefolgt von der FPÖ – und gar nicht dramatisch weit dahinter Grüne und NEOS. Betrachtet man die Landschaft, gibt es eine Anzahl an „Mittelparteien“, die jeweils ihre Klientel ansprechen, darüber hinaus aber nicht strahlen.

Mit einem Blick auf andere Staaten, zuletzt Deutschland, kann das hierzulande das neue Normal werden. In Deutschland wurde die wahrscheinliche Kanzlerpartei SPD nach dem Wahltag erst mal von ihren potenziellen Juniorpartnern Grüne und FDP durch die Arena getrieben. Die Nachricht vom Ende der Volksparteien macht schon länger die Runde. Zuletzt wurde die Sozialdemokratie medial zu Grabe getragen, aktuell gerade die Konservativen.

Die echte Nachricht ist wohl, dass sich Menschen kaum mehr hinter Ideologien, sondern am ehesten konkreten Kandidaten versammeln. Gehen die ab oder verglühen sie, können sich ihre Parteien vom Ruhm des oder der Ex nichts kaufen. Das einzig Beständige ist die Volatilität. Die Herausforderung für die neue politische Mittelklasse ist nur die: Für die großen aktuellen Herausforderungen braucht es große Lösungen. Die zu zimmern wird nun noch schwieriger.