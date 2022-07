Politik und Posten

Werbung

Natürlich gibt es Positionen, die eine Regierung mit Vertrauensleuten besetzen darf. Die Entscheidung, als ÖBAG-Aufsichtsratschef einen qualifizierten Manager mit Parteinähe zu nominieren, ist in Ordnung. Im Fall des Falles muss der Finanzminister für seine Entscheidung auch geradestehen.

Wie über Posten in der Politik parteiübergreifend gedacht wird, wissen wir aber auch. Da wird die Qualifikation (zu) oft der Parteinähe untergeordnet und nicht umgekehrt. Die viel gerühmte Übergangsregierung wollte erst gar keine Personalentscheidungen treffen, weil man der nächsten Regierung nicht vorgreifen wollte. Das ist der indirekte Beweis, dass man sich einige der viel gepriesenen Objektivierungskommissionen in die Haare schmieren kann.

Besonders skurril wurde es zuletzt: Da regte die in den Umfragen gerade im Aufwind befindliche SPÖ an, die bislang unbestritten unabhängige, wiewohl aus dem Büro des steirischen ÖVP-Landeshauptmannes kommende Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker abzusetzen. Sie könne sich danach wieder für den Posten bewerben, so die Partei. Nun mag dieser schwer nachvollziehbare Zugang mit der Angst vor einem neuen Parteiengesetz zu tun haben. Aber er zeigt die grundsätzliche Denke in den Parteien.

Vielleicht wäre es an der Zeit, konkret zu definieren, welche Posten die Politik besetzen darf – und welche sicher nicht. Aber die Gutsherrenmentalität mit der da manche noch immer durch die politischen Hallen schreiten, gehört nicht in dieses Jahrhundert.