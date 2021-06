SP-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat in der Corona-Krise an politischem Gewicht gewonnen. Auch wenn sie manchen zu wenig angriffig war, hat sie die Gratwanderung zwischen Oppositionsrhetorik und staatstragender DNA der SPÖ nicht schlecht hinbekommen. Es steht außer Frage, dass sie beim dieswöchigen Parteitag im Amt bestätigt werden wird. In Wahrheit aber kauft sie sich dort Zeit. Zeit, die ihre Kritiker darauf verwenden, die Aufstellung der Partei für die nächste Wahl zu debattieren.

Erstmals seit Jahren kann die SPÖ in eine Position kommen, die ihrer Stellung in der Zweiten Republik gerecht wird. Noch sind einige Prozent zwischen ÖVP und SPÖ. Mit einer zugkräftigen Persönlichkeit an der Spitze scheint gegen eine angeschlagene Volkspartei aber mehr möglich. Zudem wurden mit der strategisch verhunzten Staatsbürgerschaftsdebatte erneut Zweifel an der Strategiefähigkeit der Führung laut.

Hinter den Kulissen ist in der (Wiener) SPÖ immer öfter der Name Peter Hanke, seines Zeichens Finanzstadtrat, zu hören. „Sir Hanke“ hat Vranitzky-Potenzial. Ob er den Erwartungen gerecht würde, kann aber nur ein Wahlkampf zeigen. Davor müsste er aber erst bekannter werden. Bei einer raschen Neuwahl bliebe diese Zeit wohl nicht.

Und dann ist da noch die Vorsitzende. Sie hat sich als Steherin erwiesen, die so leicht nicht weicht. Gegen ihren Willen wäre eine rote Rochade schwierig. Wer würde schon die erste Parteivorsitzende gegen ihren Willen abmontieren? Der neue starke Mann in der SPÖ, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, wohl eher nicht (aktiv).