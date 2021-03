Spätestens seit der Veröffentlichung einer Meinungsumfrage des in Niederösterreich ansässigen „Instituts für Demoskopie und Datenanalyse“ ist Feuer am Dach der Innenpolitik: Demnach hat die Koalition nicht mehr die Mehrheit der Wähler hinter sich. Besonders schlimm hat es die Grünen erwischt. Seither schlagen sie wild um sich, um als Juniorpartner nicht weiter unterzugehen. Auch die Türkisen sind nervös und haben alle Hände voll zu tun, die Angriffe rundum abzuwehren. Dazu kommen die Ermittlungen der Justiz, die, selbst wenn sie ergebnislos bleiben sollten, unschöne Flecken am sauberen Image hinterlassen. Und all das inmitten der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Es kommt mittlerweile Wehmut auf, wenn man an alte Polit-Zeiten denkt. Wer hätte das gedacht, dass man sich einmal nach der alten, langweiligen großen Koalition zurücksehnen würde? Dass man sich die altbackene Sozialpartnerschaft mit ihren eingespielten Ritualen, Verhandlungen, Tauschgeschäften und Kompromissen als zentralen Faktor wünschen würde?

Wenn man den jüngsten Wortmeldungen der Präsidentin der Arbeiterkammer und des Wirtschaftskammerchefs zuhört, dann erkennt man darin jene Vernunft und jenen Realitätssinn, die man derzeit in der Koalition schmerzlich vermisst. Wir brauchen keine Heilsversprechen, keine Fernsehshow, keine Revanchefouls und keine Profilierungsneurotiker. Die Politik braucht geerdete Macher, die richtig abwägen können, die einen Ausgleich der Interessen schaffen und die auf keinen Teil der Gesellschaft vergessen.